Минэнерго назвало тарифы на электричество в России одними из самых низких

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Цены на электроэнергию в России являются одними из самых низких в мире, что, в том числе, подтверждается данными международных институтов. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России в Telegram-канале.

Как напомнили в министерстве, в России тарифы полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны. «В сравнении с показателями в других странах, тарифы для населения в России существенно ниже», — сказано в сообщении.

Однако, в отличие от розничных цен, оптовые находятся на уровне, сопоставимом с другими странами. За счет этого и удается держать тарифы для населения на низком уровне, уточнили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что за последние 10 лет в России велось масштабное обновление электроэнергетики. Так, были построены новые электростанции, электросети, ведется модернизация действующих мощностей. «Все это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, которые мы видели в других странах», — добавили там.

Как отметили в Министерстве, в России, все затраты на строительство и модернизацию уже включены в стоимость энергии для потребителей, за исключением населения, а цены при высоком спросе не растут в десятки раз, в отличие от других стран.