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Общество ,  
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Минэнерго назвало тарифы на электричество в России одними из самых низких

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Цены на электроэнергию в России являются одними из самых низких в мире, что, в том числе, подтверждается данными международных институтов. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России в Telegram-канале.

Как напомнили в министерстве, в России тарифы полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны. «В сравнении с показателями в других странах, тарифы для населения в России существенно ниже», — сказано в сообщении.

Однако, в отличие от розничных цен, оптовые находятся на уровне, сопоставимом с другими странами. За счет этого и удается держать тарифы для населения на низком уровне, уточнили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что за последние 10 лет в России велось масштабное обновление электроэнергетики. Так, были построены новые электростанции, электросети, ведется модернизация действующих мощностей. «Все это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, которые мы видели в других странах», — добавили там.

Как отметили в Министерстве, в России, все затраты на строительство и модернизацию уже включены в стоимость энергии для потребителей, за исключением населения, а цены при высоком спросе не растут в десятки раз, в отличие от других стран.

Эксперты оценили стоимость электроэнергии в России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2020 году оптовая цена на электричество в России выросла выше инфляции до максимального за пять лет значения — 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч в европейской части страны и на Урале, 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч в Сибири, отмечала ассоциации «Совет рынка». Причинами эксперты назвали нерыночные надбавки, которые закладываются в цены.

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По мнению опрошенных РБК экспертов, повышение оптовых цен не должно привести к росту тарифов на электроэнергию для населения. «Те данные о повышении, которые появились сейчас, касаются оптового рынка», — поясняла председатель правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. С ее мнением была солидарна исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, по словам которой тарифы в России регулируются государством исходя из политических соображений.

электричество тарифы цены Россия
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