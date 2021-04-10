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Общество ,  
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Эксперты оценили стоимость электроэнергии в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России тарифы на электроэнергию неоправданно высоки. Об этом заявил РБК заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев.

«У нас в России более дорогая сетевая составляющая по сравнению с другими странами. И эти высокие цены сформированы не честным рынком, а вмененными для потребителей, неправильными, на мой взгляд, решениями о необходимых инвестициях (проекты ДПМ, ВИЭ, крымская генерация, субсидирование центра ДВ, завышенные инвестпрограммы в сетях)», — пояснил он.

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Специалист добавил, что в большинстве газифицированных регионов в децентрализованном сегменте можно получить себестоимость электроэнергии в районе 3–4 руб. / кВт•ч. Для этого устанавливаются маленькие частные электростанции. «Почему тогда в системе, которая содержит дешевую энергию от ГЭС и АЭС и где работают большие электростанции с лучшим КПД, цены выше?» — указал собеседник РБК.

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Семикашев уточнил, что рассуждать о том, высокие или низкие в России тарифы на электроэнергию для населения, можно разными путями. В том числе можно сравнивать стоимость тарифов с зарубежными странами по текущему валютному курсу. Если взять тариф согласно Росстату в 3 руб. / кВт•ч и сопоставить его с курсом, то в России электроэнергия покажется дешевой. «[Однако] нельзя отсчитывать справедливую цену (или от которой население должно платить выше) от текущего высокого уровня, сформированного неверными госрешениями», — сообщил эксперт.

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Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил «РИА Новости», что тарифы на электричество для россиян в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. По его словам, разница составляет примерно 2–3 руб. / кВт•ч. «Есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удаленные территории», — пояснил Колобов.

Он отметил, что пониженные тарифы для части населения компенсируются за счет более высоких тарифов для прочих потребителей, бюджета и генерирующих компаний. Москва — один из субъектов, где население оплачивает энергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням.

В 2020 году оптовая цена на электричество в России из-за пандемии и параллельного ввода новых мощностей выросла до максимального за пять лет значения — 2,54 тыс. руб. / МВт•ч в европейской части страны и на Урале, 1,78 тыс. руб. / МВт•ч в Сибири. Специалисты сообщили, что в 2021 году оптовые цены на электроэнергию могут вырасти еще более чем на 5%. В Минэнерго заявили, что это не повлияет на платежи населения, поскольку тарифы регулируются государством. Эксперты с ними согласились.

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