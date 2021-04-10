Эксперты оценили стоимость электроэнергии в России

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В России тарифы на электроэнергию неоправданно высоки. Об этом заявил РБК заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев.

«У нас в России более дорогая сетевая составляющая по сравнению с другими странами. И эти высокие цены сформированы не честным рынком, а вмененными для потребителей, неправильными, на мой взгляд, решениями о необходимых инвестициях (проекты ДПМ, ВИЭ, крымская генерация, субсидирование центра ДВ, завышенные инвестпрограммы в сетях)», — пояснил он.

Специалист добавил, что в большинстве газифицированных регионов в децентрализованном сегменте можно получить себестоимость электроэнергии в районе 3–4 руб. / кВт•ч. Для этого устанавливаются маленькие частные электростанции. «Почему тогда в системе, которая содержит дешевую энергию от ГЭС и АЭС и где работают большие электростанции с лучшим КПД, цены выше?» — указал собеседник РБК.