Президент Киргизии перешел на удаленку после приглашения в Москву

Садыр Жапаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в связи с запланированным ранее международными мероприятиями <...> с учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации временно перешел на дистанционный режим работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, о каких именно международных мероприятиях идет речь. 10 мая сообщалось, что Жапаров и президент России Владимир Путин договорились о встрече в Москве в конце мая.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции, а также обеспечения региональной безопасности в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. О том, что Жапаров принял приглашение Путина посетить Россию с рабочим визитом, также сообщала пресс-служба Кремля.