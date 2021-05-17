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Стрельба в школе в Казани ,  
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Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением

Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщает секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «Газета ОНК».

«Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет», — сказал Мельников.

По словам представителя ОНК, после окончания следственных действий подозреваемого доставят в московский НИИ им. В. П. Сербского на психиатрическую экспертизу.

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Политика

19-летний Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 утром 11 мая. Он выпускник этой школы. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников и две учительницы. Еще у 23 пострадавших травмы и ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). По этой статье Галявиеву может грозить пожизненное заключение.

В суде подозреваемый признал свою вину и заявил, что у него нет тяжелых заболеваний. Против своего помещения под стражу он не возражал.

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Казань стрельба одиночная камера видеонаблюдение
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