Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением

Ильназ Галявиев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщает секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «Газета ОНК».

«Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет», — сказал Мельников.

По словам представителя ОНК, после окончания следственных действий подозреваемого доставят в московский НИИ им. В. П. Сербского на психиатрическую экспертизу.

19-летний Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 утром 11 мая. Он выпускник этой школы. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников и две учительницы. Еще у 23 пострадавших травмы и ранения различной степени тяжести.