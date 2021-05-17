Российская делегация в Турции оценит перспективу возобновления полетов

Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Global Look Press

Делегация российских экспертов и чиновников направится в Турцию, чтобы оценить возможность возобновления авиасообщения с этой страной, говорится на сайте российского кабмина.

Решение было принято по итогам встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, а также министром культуры и туризма страны Мехметом Эрсоем.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — говорится в сообщении.

Во время визита делегаты оценят принятые меры безопасности на туристических объектах. Вице-премьер сказала, что решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься на основе санитарно-эпидемиологических критериев, которые утвердит российский оперштаб. На решение повлияет и уровень заболеваемости в обеих странах.