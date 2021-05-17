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Пандемия коронавируса ,  
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Российская делегация в Турции оценит перспективу возобновления полетов

Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Global Look Press

Делегация российских экспертов и чиновников направится в Турцию, чтобы оценить возможность возобновления авиасообщения с этой страной, говорится на сайте российского кабмина.

Решение было принято по итогам встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, а также министром культуры и туризма страны Мехметом Эрсоем.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — говорится в сообщении.

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Фото:Lefteris Pitaraki / AP

Во время визита делегаты оценят принятые меры безопасности на туристических объектах. Вице-премьер сказала, что решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься на основе санитарно-эпидемиологических критериев, которые утвердит российский оперштаб. На решение повлияет и уровень заболеваемости в обеих странах.

На встрече стороны решили разработать совместный план действий. В нем будут определены условия для возобновления турпоездок.

В конце марта турецкие власти ужесточили карантинные меры из-за роста количества заболевших коронавирусом. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в категорию наиболее высокого риска заражения COVID-19 вошли 58 городов, где проживает 80% населения страны. В результате был введен комендантский час, заведениям общепита разрешили работать только на вынос.

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В апреле власти страны запретили междугородние поездки, а 4 мая ввели дополнительные ограничения для магазинов. Им разрешили продавать лишь основные продукты питания, чистящие средства и средства гигиены. К продаже запретили средства электроники, игрушки, канцтовары, одежду, посуду, аксессуары для автомобилей и садовые принадлежности.

В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Туроператорам рекомендовали временно не продавать туры в эту страну.

С 17 мая турецкие власти ослабили ограничения. Гражданам разрешили ездить в другие города на общественном транспорте в нерабочее время, если автобусы и поезда будут заполнены наполовину. При этом запрет продолжает действовать в отношении несовершеннолетних и граждан старше 65 лет. Магазины теперь могут работать по выходным. При этом принятые ограничения теперь не распространяются на туристов.

По данным турецкого Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 10 174 новых случая заражения коронавирусом, 223 летальных исхода и 13 864 случая выздоровления. За весь период пандемии в стране заболели более 5,1 млн человек. За это время умерли 44 983 зараженных, выздоровели — более 4,9 млн.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Турция делегация авиасообщение
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