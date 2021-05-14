Старшеклассников из казанской гимназии перевели учиться в соседние школы

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Учащиеся выпускных классов из пострадавшей от нападения гимназии №175 в Казани продолжат обучение в соседних школах №171 и №174, сообщили в мэрии Казани.

Остальные гимназисты перейдут на дистанционный режим учебы на время ремонта и следствия, уточнили казанские власти. Они пообещали, что ремонт будет проведен «в самые короткие сроки, после чего школьники смогут вернуться к очным занятиям. Оценкой ущерба и продолжительности работ власти займутся после окончания следственных действий.

Кроме того, как отметили казанские власти, дистанционный формат обучения для учеников других школ вводить не планируется, с 14 мая все школы и детские сады должны перейти на штатный режим работы. Отмена «Последнего звонка» или сокращение учебного года не обсуждается.

Стрельбу в гимназии №175 открыл 11 мая бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. Во время нападения погибли 9 человек, в том числе семеро учеников восьмого класса. Стрелок был задержан и арестован судом на два месяца. В отношении Галявиева было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст.105 УК), по которой ему грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину Галявиев не признал.