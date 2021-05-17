СМИ сообщили о позиции ЦБ по использованию водительских прав для финуслуг

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Банк России и Росфинмониторинг высказались против идеи использования водительского удостоверения для идентификации личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга и отзыв ЦБ на проект.

В Росфинмониторинге полагают, что водительское удостоверение нельзя использовать для идентификации личности, так как в нем нет всех необходимых для этого данных. Там уточнили, что использование водительского удостоверения возможно лишь в качестве дополнительного документа для подтверждения личности или для упрощенной идентификации.

Из отзыва ЦБ на проект следует, что по закону водительские права подтверждают только право человека на управление транспортным средством и не относятся к документам, удостоверяющим личность.

Для предоставления финансовых услуг банки и прочие организации по закону обязаны проводить идентификацию клиентов. После упрощенной идентификации доступен ограниченный список услуг: переводы до 15 тыс. руб., операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тыс. руб. Идентификация проводится при переводах до 15 тыс. руб. без открытия банковского счета, а также при покупке валюты не более чем на 40 тыс. руб.