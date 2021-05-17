СМИ сообщили о позиции ЦБ по использованию водительских прав для финуслуг

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
В Петербурге задержали избившего подростка мужчину Общество, 12:07 Поездку Toyota Land Cruiser 300 показали на видео Авто, 12:05 НКР изменило прогноз рейтинга «Капитал Life» A.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 12:02 Юрист сообщил о переносе суда по делу ФБК и «талмудах ходатайств» Политика, 12:01 Прорыв в никуда. Тест-драйв уникальной «Волги» Авто, 12:00 ПСБ запустил сервис приема безналичных платежей со смартфона для бизнеса​ Пресс-релиз, 11:59 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 11:56 В Думу внесут ужесточающий условия для владения оружием законопроект Общество, 11:55 «Дом.РФ» спрогнозировал рекорд по вводу жилья в России Недвижимость, 11:50 ВТБ снизил ставки по некоторым программам ипотеки Финансы, 11:49 В России выявили 9,3 тыс. новых случая коронавируса за сутки Общество, 11:48 В «Чертаново» отреагировали на возможный уход игрока в «Барселону» Спорт, 11:41 «Аэрофлот» вернулся на первое место по объему пассажирских перевозок Бизнес, 11:38 Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в густонаселенных городах Общество, 11:34
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

СМИ сообщили о позиции ЦБ по использованию водительских прав для финуслуг

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Банк России и Росфинмониторинг высказались против идеи использования водительского удостоверения для идентификации личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга и отзыв ЦБ на проект.

В Росфинмониторинге полагают, что водительское удостоверение нельзя использовать для идентификации личности, так как в нем нет всех необходимых для этого данных. Там уточнили, что использование водительского удостоверения возможно лишь в качестве дополнительного документа для подтверждения личности или для упрощенной идентификации.

Из отзыва ЦБ на проект следует, что по закону водительские права подтверждают только право человека на управление транспортным средством и не относятся к документам, удостоверяющим личность.

Минэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительским правам
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Для предоставления финансовых услуг банки и прочие организации по закону обязаны проводить идентификацию клиентов. После упрощенной идентификации доступен ограниченный список услуг: переводы до 15 тыс. руб., операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тыс. руб. Идентификация проводится при переводах до 15 тыс. руб. без открытия банковского счета, а также при покупке валюты не более чем на 40 тыс. руб.

Инициативу, согласно которой идентификация личности для получения банковских могла бы производиться с использованием водительских прав, выдвинули в фонде «Сколково» и Национальном совете финансового рынка (НСФР), она предполагает поправки в 115-ФЗ федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечает «Коммерсантъ», инициаторы предложили расширить список документов, пригодных для установления личности человека при проведении финансовых операций.

В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать Как эксперименты с наркотиками сгубили карьеру неординарного CEO Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке

2 февраля поправки об использовании водительских прав для упрощенной идентификации клиента были внесены в Госдуму, они уже одобрены в первом чтении. Как уточнялось, инициативу подготовило и внесло Минэкономразвития в рамках работы по цифровизации экономики.

10 января в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые, в том числе, предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. руб. и обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб., а также возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

ЦБ Росфинмониторинг Водительское удостоверение закон об идентификации
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам
Общество
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Финансы
МВД определило восемь причин для аннулирования водительских прав
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter