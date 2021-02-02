В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам

В начале января в России вступили в силу поправки в тот же закон, которые предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. руб. и обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму.