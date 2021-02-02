В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам
В Государственную думу внесли законопроект, который разрешает использовать номер водительского удостоверения для подтверждения личности при проведении денежных операций. Документ находится в электронной базе Думы.
«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица <...> законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — говорится в пояснительной записке.
Документ также предлагает повысить лимиты для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц «страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства» с 15 тыс. руб. до 40 тыс.
Изменения планируется внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект предложило правительство.