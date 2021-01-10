В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными.

Введение поправок предусматривает ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Помимо прочего, будет введен обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн руб.

Материал дополняется