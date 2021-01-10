Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными Финансы, 01:27 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:15 Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем Политика, 00:57 Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter Политика, 00:42 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 00:15 В Уфе умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович Общество, 09 янв, 23:52 Месси установил исторический рекорд в чемпионате Испании Спорт, 09 янв, 23:23 Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса Бизнес, 09 янв, 23:23 Премьер Эстонии исключил проведение референдума о присоединении к России Политика, 09 янв, 22:59 Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V» Общество, 09 янв, 22:20 Сын Трампа увидел улыбки Сталина и Мао после блокировки отца в Twitter Политика, 09 янв, 22:01 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 09 янв, 21:46 «Шальке» прервал 30-матчевую серию без побед в чемпионате Германии Спорт, 09 янв, 21:46 Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявили обвинения Политика, 09 янв, 21:46
Финансы ,  
0 

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными.

Введение поправок предусматривает ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Помимо прочего, будет введен обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн руб.

Материал дополняется

Как поменялось количество наличных в обращении в России. Инфографика
Финансы

наличные
Материалы по теме
Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет
Финансы
В России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных
Финансы
ЦБ рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter