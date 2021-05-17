Генконсул США в Екатеринбурге простилась с Уралом перед отъездом

Сторроу выразила надежду на возобновление деятельности генконсульства США в регионе в полном объеме в скором времени, чтобы вновь работать над укреплением двусторонних отношений.
Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, однако с 1 апреля было приостановлено оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. «Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в России», — пояснили в диппредставительстве.
В середине апреля США объявили, что в рамках нового пакета санкций против России они вышлют десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, округ Колумбия.
МИД России объявил об ответных мерах 21 апреля. Персонами нон грата были объявлены десять американских дипломатов, которые должны покинуть страну до 21 мая. Москва пообещала, что в ближайшее время предпримет и другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».
Правительство России 14 мая опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. В списке указаны только два государства — США и Чехия. Теперь, согласно новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что
посольство и консульские учреждения США в стране должны привести состав своего персонала в соответствие новым требованиям до 1 августа.
Посольство США в России сообщило, что в связи с действиями России консульские услуги будут оказываться «только в экстренном порядке» американским гражданам. Выдача иммиграционных виз также будет ограничена.