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Генконсул США в Екатеринбурге простилась с Уралом перед отъездом

Эми Сторроу
Эми Сторроу (Фото: yekaterinburg.usconsulate / Facebook)

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает должность. Ее прощальное обращение опубликовано в официальном аккаунте диппредставительства в Facebook.

Она отметила, что генконсульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с США, выдавая визы, организовывая обменные программы.

Сторроу подчеркнула, что всегда будет благодарна за возможность стать частью екатеринбургского сообщества, встретиться с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле.

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«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!» — отметила она.

Сторроу выразила надежду на возобновление деятельности генконсульства США в регионе в полном объеме в скором времени, чтобы вновь работать над укреплением двусторонних отношений.

Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, однако с 1 апреля было приостановлено оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. «Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в России», — пояснили в диппредставительстве.

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В середине апреля США объявили, что в рамках нового пакета санкций против России они вышлют десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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МИД России объявил об ответных мерах 21 апреля. Персонами нон грата были объявлены десять американских дипломатов, которые должны покинуть страну до 21 мая. Москва пообещала, что в ближайшее время предпримет и другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».

Правительство России 14 мая опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. В списке указаны только два государства — США и Чехия. Теперь, согласно новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что
посольство и консульские учреждения США в стране должны привести состав своего персонала в соответствие новым требованиям до 1 августа.

Посольство США в России сообщило, что в связи с действиями России консульские услуги будут оказываться «только в экстренном порядке» американским гражданам. Выдача иммиграционных виз также будет ограничена.

Генконсул США Урал прощальное письмо
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