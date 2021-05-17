Генконсул США в Екатеринбурге простилась с Уралом перед отъездом

Эми Сторроу (Фото: yekaterinburg.usconsulate / Facebook)

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает должность. Ее прощальное обращение опубликовано в официальном аккаунте диппредставительства в Facebook.

Она отметила, что генконсульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с США, выдавая визы, организовывая обменные программы.

Сторроу подчеркнула, что всегда будет благодарна за возможность стать частью екатеринбургского сообщества, встретиться с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле.

«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!» — отметила она.