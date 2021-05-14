Захарова назвала посольству США дедлайн по новым ограничениям

Мария Захарова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие новым требованиям Москвы о запрете найма россиян американской дипмиссией до 1 августа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале министерства.

«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа сего года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями», — заявила она.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий прием на работу в диппредставительства недружественных России стран. В перечень недружественных государств вошли США и Чехия.

Теперь, согласно новым правилам, диппредставительства США не могут заключать трудовые договоры ни с кем из россиян.