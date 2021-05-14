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Политика ,  
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Захарова назвала посольству США дедлайн по новым ограничениям

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие новым требованиям Москвы о запрете найма россиян американской дипмиссией до 1 августа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале министерства.

«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа сего года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями», — заявила она.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий прием на работу в диппредставительства недружественных России стран. В перечень недружественных государств вошли США и Чехия.

В список недружественных России стран попали только два государства
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Теперь, согласно новым правилам, диппредставительства США не могут заключать трудовые договоры ни с кем из россиян.

Посольство США в России объявило, что с 12 мая консульские услуги будут оказываться «только в экстренном порядке» американским гражданам. Выдача иммиграционных виз также будет ограничена.

Это решение Вашингтон объяснил тем, что российские власти запретили американскому посольству брать на работу граждан России. В российском МИДе, в свою очередь, объяснили это нежеланием сотрудников американского посольства работать.

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Захарова отмечала, что США за последние годы подорвали свою консульскую работу в России. По ее словам, Москва не заставляла Вашингтон сокращать число дипломатов именно на консульском направлении — это решение принял Вашингтон.

Мария Захарова Посольство США ограничения
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