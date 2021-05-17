Израиль заявил о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны
Последнюю неделю Израиль ежедневно подвергался наибольшему числу ракетных обстрелов за всю историю еврейского государства. Об этом сообщила в Twitter армия Израиля.
«ХАМАС и Исламский джихад выпустили 3100 ракет из Газы за последние 7 дней.
Это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за историю страны», — уточняется в сообщении.
ЦАХАЛ пообещал продолжить защищаться. По данным военных, 16 мая сектор Газа возобновил ракетные обстрелы по южному Израилю.
Ранее 16 мая пресс-служба армии Израиля указала, что за последнюю неделю по Израилю были выпущены 2968 ракет. Из них 439 сработали неправильно и взорвались на территории сектора Газа, из-за чего погибли
около 20 палестинцев. «Это 15% их запусков. Подумайте об этом так: примерно каждая седьмая ракета, которую запускает ХАМАС, поражает его собственный народ», — отметил ЦАХАЛ.