Израиль заявил о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны

Ранее представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман уточнил, что израильская система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС) потребовала от властей Израиля отвести полицейских из района. Когда Израиль отказался, члены группировки начали обстреливать его из самодельных ракетных установок.

Часть ракет отразили израильские ПВО, однако некоторые достигли цели и взорвались в жилых районах. В ответ ЦАХАЛ атаковал ракетами сектор Газа. К 16 мая было известно о гибели больше 200 палестинцев, пострадали более 5 тыс. С израильской стороны 10 человек погибли, около 50 тяжело ранены.