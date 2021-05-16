МИД напомнил о предложении организовать переговоры Палестины и Израиля

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Предложение МИД России организовать встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве остается в силе. Об этом в ходе выступления на онлайн-заседании Совета безопасности ООН заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — сказал Вершинин.

Кроме того, он призвал создать необходимые условия для запуска диалога между Палестиной и Израилем на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН по принципу двух государств, а также осудил насилие в отношении мирных жителей и выселение арабского населения с мест исконного проживания.

В ходе выступления Вершинин выступил за проведение в срочном порядке заседания ближневосточного «квартета» международных посредников (ООН, ЕС, Россия и США), в том числе в расширенном формате.