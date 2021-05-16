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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД напомнил о предложении организовать переговоры Палестины и Израиля

Фото: Александр Сайганов / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Александр Сайганов / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Предложение МИД России организовать встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве остается в силе. Об этом в ходе выступления на онлайн-заседании Совета безопасности ООН заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — сказал Вершинин.

Кроме того, он призвал создать необходимые условия для запуска диалога между Палестиной и Израилем на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН по принципу двух государств, а также осудил насилие в отношении мирных жителей и выселение арабского населения с мест исконного проживания.

В ходе выступления Вершинин выступил за проведение в срочном порядке заседания ближневосточного «квартета» международных посредников (ООН, ЕС, Россия и США), в том числе в расширенном формате.

Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

«Россия твердо подтверждает свою приверженность международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности», — добавил дипломат.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая, после того как в Восточном Иерусалиме начали выселять несколько арабских семей по решению суда. В ответ палестинцы устроили массовые протесты, произошли столкновения с полицией.

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После этого начались ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, который контролируется ХАМАС. В ответ армия Израиля начала против ХАМАС боевую операцию. С начала обострения конфликта погибли свыше 200 палестинцев, более 5 тыс. пострадали. Израильская сторона сообщает о десяти погибших и около 50 получивших тяжелые ранения.

Израиль Палестина ООН МИД России
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