МИД напомнил о предложении организовать переговоры Палестины и Израиля
Предложение МИД России организовать встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве остается в силе. Об этом в ходе выступления на онлайн-заседании Совета безопасности ООН заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — сказал Вершинин.
Кроме того, он призвал создать необходимые условия для запуска диалога между Палестиной и Израилем на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН по принципу двух государств, а также осудил насилие в отношении мирных жителей и выселение арабского населения с мест исконного проживания.
В ходе выступления Вершинин выступил за проведение в срочном порядке заседания ближневосточного «квартета» международных посредников (ООН, ЕС, Россия и США), в том числе в расширенном формате.