В РФПИ назвали дату поставки второй партии «Спутника V» в Индию

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Поставка второй партии вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индию ожидается до конца текущей недели, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что 14 мая были сделаны первые прививки российской вакциной в Хайдарабаде после первой поставки партии «Спутника V» в Индию. «РФПИ объявляет о начале применения российской вакцины против коронавируса в Индии сегодня», — говорится в сообщении.





Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявлял, что первая поставка «Спутника V» в Индию должна была произойти 1 мая. Применение российской вакцины от коронавирусной инфекции в Индии было одобрено 12 апреля.

В Индии идет новая волна коронавируса, которая стала рекордной по количеству заболевших. Резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом в Индии начался 1 апреля. Так, 31 марта в стране было зафиксировано 53 480 новых случаев, а уже на следующий день это число увеличилось до 72 330 и с тех пор почти постоянно росло. 25 апреля в стране зафиксировали рекордный показатель заболеваемости за сутки — почти 353 тыс. случаев.

12 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — скончались 4205 человек. При этом за сутки выявили 348 421 зараженного. Общее число заболевших в стране составило 23,3 млн.



