Второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом прилетел в Индию

В Индию прилетел второй самолет МЧС России, на борту которого находятся медицинское оборудование и лекарства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Борт прибыл в международный аэропорт им. Индиры Ганди, который находится около столицы Индии. Это уже второй самолет из России с гуманитарной помощью.

По данным агентства, прилетевший ранее самолет МЧС России сейчас находится на разгрузке. Получателем груза выступает Индийское общество Красного Креста, которое будет распределять прибывший груз по медицинским учреждениям.

Накануне из России в Индию вылетели два самолета с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправила в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии.