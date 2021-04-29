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Пандемия коронавируса ,  
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Второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом прилетел в Индию

В Индию прилетел второй самолет МЧС России, на борту которого находятся медицинское оборудование и лекарства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Борт прибыл в международный аэропорт им. Индиры Ганди, который находится около столицы Индии. Это уже второй самолет из России с гуманитарной помощью.

По данным агентства, прилетевший ранее самолет МЧС России сейчас находится на разгрузке. Получателем груза выступает Индийское общество Красного Креста, которое будет распределять прибывший груз по медицинским учреждениям.

В Индию прилетел первый самолет МЧС России с гуманитарной помощью
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Накануне из России в Индию вылетели два самолета с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправила в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии.

В пресс-службе МЧС России сообщали, что самолеты должны доставить более 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

По последним данным Минздрава Индии, с начала пандемии коронавирусом заразились почти 18 млн человек, умерли от вируса свыше 200 тыс. человек.

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