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Стрельба в школе в Казани ,  
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Рогозин организует поездку на Байконур пострадавшим при стрельбе в Казани

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал организовать учащимся и учителям казанской гимназии № 175, пострадавшим во время стрельбы, поездку на космодром Байконур. Об этом он написал в своем Telegram.

«Желаем пострадавшим учащимся казанской гимназии № 175 скорейшего выздоровления! После того, как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения», — написал Рогозин.

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Фото:Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Стрельба в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. В результате нее погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще более 20 получили ранения. Стрельбу открыл бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали, он признал вину.

СК возбудил уголовное дело об убийстве по ч. 2 ст. 105 УК. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Роскосмос Казань Байконур Дмитрий Рогозин
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