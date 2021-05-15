Собянин рассказал о 99% не болеющих после вакцинации от COVID гражданах

После прививки от коронавируса 99% людей не болеют. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«99% [привитых] не болеют после вакцины», — сказал Собянин. По его словам, «все чувствуют себя хорошо».

Мэр добавил, что сделал себе прививку почти год назад. Собянин указал, что полученные после вакцинации титры антител до сих пор действуют.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также «КовиВак» производства Центра им. М.П. Чумакова.