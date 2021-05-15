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Политика ,  
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Израиль сообщил о нанесении удара по офису главы сил безопасности ХАМАСа

Израильские военные нанесли удар по офису главы сил безопасности палестинской группировки ХАМАС. Об этом в Twitter сообщила израильская армия.

«Тайфик Абу Наим — глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что нанесли удар по его офису, который он использовал для управления и контроля военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Конфликт между ХАМАС и Израилем возобновился 10 мая, после того, как израильские власти решили выселить несколько арабских семей в Иерусалиме из их домов. Это привело к протестам местного населения, в результате которого пострадали около 400 палестинцев.

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Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

12 мая ХАМАС заявил о пуске более 200 ракет по городам Израиля. По данным израильских властей, за два дня эскалации группировка нанесла более 1000 ракетных ударов. При этом ЦАХАЛ отмечает, что не все ракеты повстанцев достигают целей.

«Сотни ракет ХАМАСа упали в секторе Газа, некоторые взорвались на линиях электропередач. Более 200 тыс. человек в Газе сидят без электричества из-за ракетного огня ХАМАС», — указали военные Израиля.

Тогда же, 12 мая, израильская армия отчиталась об уничтожении двух высокопоставленных представителей военной разведки ХАМАСа.

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14 мая ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по зданию штаба внутренней безопасности организации, а также о бомбардировке сети тоннелей в секторе Газа, которые повстанцы используют для нападений на израильских военных.

В то же время председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль уже заявил о готовности к перемирию. Но, по его словам, руководство Израиля пока не отреагировало на это предложение.


 

Палестина Израиль ХАМАС ракетные удары
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