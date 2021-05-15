Израиль сообщил о нанесении удара по офису главы сил безопасности ХАМАСа

Израильские военные нанесли удар по офису главы сил безопасности палестинской группировки ХАМАС. Об этом в Twitter сообщила израильская армия.

«Тайфик Абу Наим — глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что нанесли удар по его офису, который он использовал для управления и контроля военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Конфликт между ХАМАС и Израилем возобновился 10 мая, после того, как израильские власти решили выселить несколько арабских семей в Иерусалиме из их домов. Это привело к протестам местного населения, в результате которого пострадали около 400 палестинцев.

12 мая ХАМАС заявил о пуске более 200 ракет по городам Израиля. По данным израильских властей, за два дня эскалации группировка нанесла более 1000 ракетных ударов. При этом ЦАХАЛ отмечает, что не все ракеты повстанцев достигают целей.