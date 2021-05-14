Армия Израиля поразила штаб внутренней безопасности ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности исламистского движения ХАМАС и оружейному складу, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

По данным военных, в этом здании находятся также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.

Кроме того, израильская армия за последние несколько дней атаковала киберподразделение ХАМАС в городе Газа.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 103 человека, в том числе 27 детей и 11 женщин, еще 580 получили ранения.