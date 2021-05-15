Американский фрегат Hamilton покинул воды Черного моря

Американский фрегат береговой охраны Hamilton вышел из Черного море. Об этом в Twitter сообщает Шестой флот США.

«Фрегат Береговой охраны США Hamilton начал переход из Черного моря после обеспечения безопасности на море и укрепления партнерства с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной», — говорится в сообщении.

Hamilton зашел в воды Черного моря 27 апреля. На следующий день корабль провел учения с турецким фрегатом «Явуз». 4 мая он направился в порт Батуми. Там он Hamilton провел учения с грузинскими катерами типа Island.

8 мая навстречу американскому кораблю вышел украинский корвет BG50 «Григорий Куропятников». В 100 милях от Одессы они провели маневры при четырехбалльном шторме. 10 мая Hamilton вошел в одесский порт. Это был первый визит корабля береговой охраны США в Одессу, начиная с 2008 года, когда туда зашел фрегат Dallas.