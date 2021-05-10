В порт Одессы впервые за 13 лет зашел фрегат береговой охраны США

Фото: USNavyEurope / Twitter

Фрегат береговой охраны США Hamilton 10 мая вошел в порт Одессы, сообщается на странице американских ВМС в Twitter.

По данным издания «Думская», Hamilton прибыл в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом «Явуз», а 4 мая направился в порт Батуми на учения с грузинскими катерами типа Island.

К утру 8 мая навстречу Hamilton вышел корвет ВМС Украины BG50 «Григорий Куропятников». Суда провели маневры во время четырехбалльного шторма в 100 милях от Одессы.

«Думская» отмечает, что это первый визит корабля береговой охраны США в порт Одессы с 2008 года, когда туда заходил фрегат Dallas.