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Политика ,  
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Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

Румыния не откажется от присутствия в Черном море, которое отчасти «является озером НАТО». Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во время видеоконференции EPC (European Policy Center) Talks Geopolitics.

«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», — заявил он. Таким образом политик ответил на вопрос: «Что может сделать НАТО, чтобы помешать России превратить Черное море в российское озеро?».

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Ауреску уточнил, что Румыния, как член Североатлантического альянса, не может отказаться от присутствия в Черном море. По его словам, для Бухареста важно продолжить продвигать свои ценности в регионе.

Ранее НАТО выразило обеспокоенность планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призвало обеспечить свободу судоходства в этом регионе. По мнению альянса, соответствующие ограничения в Черном море будут расценены альянсом как «необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения» России.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в зоне в трех районах Черного моря с 24 апреля по 31 октября. По данным «РИА Новостей», речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

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