США заявили о намерении продолжать финансировать «Радио Свобода» в России

США продолжать поддерживать радио «Радио «Свобода» (внесено Минюстом в список иноагентов), после блокировки его счетов в России. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Джалина Портер, передает Reuters.

«Это последняя попытка России подавить независимые СМИ и отказать россиянам в доступе к объективным новостям. Мы продолжим однозначно поддерживать радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода» и его филиалы, а также отстаивать свободу выражения мнений, в том числе представителей прессы», — сказала Портер.

Международную корпорацию «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и аффилированные с ней проекты внесли в список СМИ-иноагентов в 2017 году. После этого компания зарегистрировала российское юрлицо, но и его включили в перечень в 2020 году.

После этого компанию неоднократно штрафовали. Так, в январе этого года радио предписали уплатить 1 млн руб. за отсутствие маркировки иноагента. На этом же основании оштрафовали на 11 млн руб. в феврале.