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Общество ,  
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«Радио Свобода» объяснило визит приставов в редакцию

Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС
Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС

Представители Главного управления службы судебных приставов по Москве пришли в редакцию «Радио Свобода / Свободная Европа» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) и сообщили о возбуждении в отношении него исполнительного производства о взыскании 5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции.

«Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали», — уточнило «Радио свобода».

Исполнительное производство было открыто в отношении 10 судебных решений, у которых истек двухмесячный период выплаты штрафов.

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

В редакции напомнили, что Роскомнадзор в период с января по май этого года составил и направил в суд 250 протоколов о нарушении новых правил маркировки публикаций для СМИ, внесенных в реестр иноагентов.

«Радио свобода» заявило о соблюдении всех норм законодательства и отказалась выполнять эти требования. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет около 70 млн руб. Редакция намерена обжаловать решения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иноагента
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Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации &laquo;Радио Свободная Европа/Радио Свобода&raquo; в Праге

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РБК обратился за комментарием к «Радио Свобода», директору русской службы «Радио Свобода» Андрею Шарому и направил запрос в пресс-службу ГУФССП России по Москве.

В 2017 году в реестр СМИ-иноагентов были внесены международная корпорация «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и связанные с ней проекты: «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».

После этого корпорация создала российское юрлицо ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Однако в 2020 году ее также включили в реестр.

«Радио Свобода» приставы редакция новости
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