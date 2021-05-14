«Радио Свобода» объяснило визит приставов в редакцию

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Представители Главного управления службы судебных приставов по Москве пришли в редакцию «Радио Свобода / Свободная Европа» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) и сообщили о возбуждении в отношении него исполнительного производства о взыскании 5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции.

«Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали», — уточнило «Радио свобода».

Исполнительное производство было открыто в отношении 10 судебных решений, у которых истек двухмесячный период выплаты штрафов.

В редакции напомнили, что Роскомнадзор в период с января по май этого года составил и направил в суд 250 протоколов о нарушении новых правил маркировки публикаций для СМИ, внесенных в реестр иноагентов.