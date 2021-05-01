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Захарова обвинила США в подрыве консульской работы в России

Вид на посольство США в Москве
Вид на посольство США в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

США за последние годы сами подорвали свою консульскую работу в России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском», комментируя решение американского посольства сократить обслуживание россиян.

«Уже на протяжении пары лет они [США] не просто безобразно работали в консульской сфере, а они просто подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва не заставляла Вашингтон сокращать число дипломатов именно на консульском направлении — это решение приняла американская сторона.

Посольство США резко сократило обслуживание россиян
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее посольство США в России объявило, что с 12 мая консульские услуги будут оказываться «только в экстренном порядке» гражданам США. Так же ограниченно посольство будет выдавать иммиграционные визы.

США объяснили это решение тем, что российские власти запретили американскому посольству брать на работу граждан России. В российском МИДе, в свою очередь, объяснили это тем, что сотрудники американского посольства «не умеют и не хотят работать».

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

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