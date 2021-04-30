США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода»

Вашингтон примет ответные меры, если Москва продолжит предпринимать шаги, направленные на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» (признана Минюстом СМИ-иноагентом). Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию «Радио Свобода / Радио Свободная Европа», мы ответим», — сказал Прайс.

Он не уточнил, какие именно ответные действия имеются в виду.

По словам Прайса, «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» является источником «объективных новостей и информации», а также важным «связующим звеном» между Россией и США.