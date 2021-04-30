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Политика ,  
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США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода»

Вашингтон примет ответные меры, если Москва продолжит предпринимать шаги, направленные на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» (признана Минюстом СМИ-иноагентом). Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию «Радио Свобода / Радио Свободная Европа», мы ответим», — сказал Прайс.

Он не уточнил, какие именно ответные действия имеются в виду.

По словам Прайса, «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» является источником «объективных новостей и информации», а также важным «связующим звеном» между Россией и США.

«Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации &laquo;Радио Свободная Европа/Радио Свобода&raquo; в Праге

Он также отметил, что накануне глава Госдепартамента Энтони Блинкен рассказал об обсуждении ситуации вокруг «Радио Свободы» с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам представителя Госдепа, Блинкен призвал Москву «пересмотреть свои действия» в отношении этого СМИ.

В 2017 году в реестр СМИ-иноагентов были внесены международная корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также связанные с ней проекты: «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».

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После этого корпорация создала российское юрлицо ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». В 2020 году ее также включили в реестр.

В феврале этого года Роскомнадзор сообщил, что мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 11 млн руб. за отсутствие маркировки «иностранный агент».

В марте Замоскворецкий суд Москвы утвердил решение Минюста о включении журналиста интернет-издания «7х7» Сергея Маркелова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это было связано с его сотрудничеством с проектом «Радио Свобода» — изданием «Север.Реалии».

«Радио Свобода» СМИ-иноагенты США Госдепартамент США
Материалы по теме
«Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Общество
«Радио Свобода» ответило на включение «Север.Реалии» в список иноагентов
Общество
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