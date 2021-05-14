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Чиновникам Калужской области рекомендовали до отпуска привиться от COVID

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Оперативный штаб рекомендовал руководителям органов исполнительной власти Калужской области рассмотреть вопрос о том, чтобы отпускать сотрудников в отпуск после вакцинации от COVID-19. Об этом РБК сообщил помощник вице-губернатора региона Алексей Фенев.

Так он ответил на просьбу РБК прокомментировать публикацию издания «Подъем», где шла речь о планах местных властей запретить чиновникам уезжать в отпуск без прививки против коронавирусной инфекции.

«Подъем» опубликовал фотографию протокола заседания регионального штаба по борьбе с инфекцией с подписью вице-губернатора Константина Горобцова. «С целью предупреждения завоза и распространения в Калужской области новых штаммов новой коронавирусной инфекции предоставлять отпуск сотрудникам организаций, в том числе подведомственных, после прохождения вакцинации», — говорилось в документе.

«Вариант был первоначальный, черновой, поэтому подписан был ошибочно, его оперативно исправили», — пояснил РБК Фенев. По его словам, теперь в документе прописано, что этот пункт является рекомендацией властей.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть добровольной. «Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно», — сказал он тогда.

В том же месяце была зарегистрирована первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Ее разработала группа ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сегодня в России помимо «Спутника V» используются еще две вакцины против коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

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Массовая вакцинация россиян стартовала 18 января 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил 12 мая, что более 24 млн россиян уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Калужская область чиновники вакцинация отпуск новости
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