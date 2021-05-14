Чиновникам Калужской области рекомендовали до отпуска привиться от COVID

Фото: Владислав Шатило / РБК

Оперативный штаб рекомендовал руководителям органов исполнительной власти Калужской области рассмотреть вопрос о том, чтобы отпускать сотрудников в отпуск после вакцинации от COVID-19. Об этом РБК сообщил помощник вице-губернатора региона Алексей Фенев.

Так он ответил на просьбу РБК прокомментировать публикацию издания «Подъем», где шла речь о планах местных властей запретить чиновникам уезжать в отпуск без прививки против коронавирусной инфекции.

«Подъем» опубликовал фотографию протокола заседания регионального штаба по борьбе с инфекцией с подписью вице-губернатора Константина Горобцова. «С целью предупреждения завоза и распространения в Калужской области новых штаммов новой коронавирусной инфекции предоставлять отпуск сотрудникам организаций, в том числе подведомственных, после прохождения вакцинации», — говорилось в документе.

«Вариант был первоначальный, черновой, поэтому подписан был ошибочно, его оперативно исправили», — пояснил РБК Фенев. По его словам, теперь в документе прописано, что этот пункт является рекомендацией властей.