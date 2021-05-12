Мишустин назвал число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян

Фото: АГН «Москва»

Как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 24 млн россиян. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

«Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три вакцины: векторный препарат «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также вакцина «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова, созданная на основе «убитого» коронавируса.