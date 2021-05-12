Мишустин назвал число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 74,16 (+0,02) Инвестиции, 11 мая, 14:10
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 90 (+0,5) Инвестиции, 11 мая, 14:10
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 11:28 Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка РБК Стиль и Victory Park, 11:22 Как образ мышления помогает продлить жизнь. Блог Питера Диамандиса Футурология, 11:20 Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты Экономика, 11:19 Правительство продлит регистрационные удостоверения лекарств от COVID-19 Политика, 11:16 Нажать на «спусковой крючок»: какие триггеры работают в продажах Pro, 11:11 «Оренбург» пригрозил жалобой в CAS в случае недопуска в РПЛ Спорт, 11:05 Грани гранолы: зачем производителям завтраков без сахара Amazon Pro, 10:57 Genesis рассекретил свой первый универсал Авто, 10:56 Правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года Политика, 10:54 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 10:53 Uber начнет бесплатно возить жителей США на вакцинацию от COVID-19 Общество, 10:44 Мишустин назвал число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян Общество, 10:44 Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от COVID Общество, 10:29
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин назвал число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 24 млн россиян. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

«Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин.

Мишустин выразил надежду на скорое окончание вакцинации от COVID-19
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три вакцины: векторный препарат «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также вакцина «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова, созданная на основе «убитого» коронавируса.

10 мая президент Владимир Путин говорил о 21,5 млн привитых от COVID-19. Глава государства не уточнял, идет ли речь о тех, кто получил две дозы вакцины, или о тех, кто получил хотя бы первую дозу. Он также призвал граждан проходить вакцинацию и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания COVID-19.

В начале апреля РБК подсчитал, что к тому моменту 6,93 млн россиян (4,74% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины, а полностью привились 3,23% — 4,72 млн жителей страны. Больше всего полностью привитых было на Чукотке (7,27% от населения региона), в Москве (6,32%), Ненецком автономном округе (6,04%) и в Сахалинской области (5,91%).

Читайте на РБК Pro
Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Мэтт Наварра — РБК Pro: «Люди все меньше доверяют инфлюэнсерам» «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус вакцинация Михаил Мишустин
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Выступление Мишустина с отчетом правительства в Думе. Прямая трансляция
Политика
Мишустин счел пережитой самую острую часть пандемии коронавируса в России
Общество
РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» в Сан-Марино
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter