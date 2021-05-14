Мэрия Москвы уточнила срок ввода оплаты в метро по скану лица

Фото: АГН «Москва»

Возможность оплатить проезд в московском метро по скану лица, или Face Pay, появится до конца этого года. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — сказал он.

По словам заммэра, тестирование этой системы уже ведется на нескольких станциях метро на протяжении не одного месяца. Он уточнил, что в эксперименте принимают участие сотрудники и партнеры нового сервиса, которые и стали участниками тестовых фокус-групп. «Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — добавил Ликсутов.

Когда система заработает в полной мере, для использования этого метода оплаты проезда надо будет остановиться у турникета. Затем Face Pay распознает ваше лицо и автоматически спишет средства с карты «Тройка» или с банковской карты. «Вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — пояснил заммэра.

Ликсутов добавил, что Face Pay — это «необязательный сервис» для пассажиров, и у них по-прежнему останется возможность выбирать наиболее удобный способ оплаты проезда.