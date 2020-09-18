Власти Москвы назвали сроки ввода оплаты проезда в метро по скану лица

Фото: АГН «Москва»

В Московском метрополитене весной 2021 года появятся первые турникеты с функцией оплаты проезда по скану лица. Об этом написал заммэра Москвы Максим Ликсутов на едином транспортном портале столицы.

«Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», — заявил он.

Ликсутов уточнил, что в этой сфере московское метро может стать первым в мире. «Пока такая технология массово не реализована нигде», — отметил он.

Система видеонаблюдения, которую в том числе будут использовать для турникетов с Face Pay, заработала в метро с 1 сентября. Столичный департамент транспорта указывал, что сейчас функция проверяется вместе с банковскими партнерами, один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. «Умное» видеонаблюдение также позволит отслеживать загруженность поездов, пассажиры смогут проверять ее через городские мобильные приложения.