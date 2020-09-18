Власти Москвы назвали сроки ввода оплаты проезда в метро по скану лица

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 14:16
Власти США запретили работу TikTok и WeChat Технологии и медиа, 16:45 Когда Ethereum снова будет стоить $1400: 3 мнения Крипто, 16:41 Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката Общество, 16:40 Автобус с российскими туристами попал в аварию на юге Турции Общество, 16:39 Дорожные камеры в Москве научатся находить «опасных» водителей Авто, 16:36 На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ Бизнес, 16:35 Премия «Бизнес-Успех»: как регионы поддерживают малый бизнес Партнерский материал, 16:28 Королева Елизавета лишила Харви Вайнштейна ордена Британской империи Стиль, 16:21 Суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой Общество, 16:16 Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов Общество, 16:16 Суд арестовал директора сгоревшей наркоклиники в Красноярске Общество, 16:12 Израиль вернул жесткий карантин из-за коронавируса Общество, 16:03 Набиуллина назвала неактуальными планы по покупке бизнес-центра для ЦБ Финансы, 16:01 ФАС наказала производителя консервов за прогноз по ценам на красную икру Бизнес, 16:00
Общество ,  
0 

Власти Москвы назвали сроки ввода оплаты проезда в метро по скану лица

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Московском метрополитене весной 2021 года появятся первые турникеты с функцией оплаты проезда по скану лица. Об этом написал заммэра Москвы Максим Ликсутов на едином транспортном портале столицы.

«Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», — заявил он.

Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица
Технологии и медиа
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ликсутов уточнил, что в этой сфере московское метро может стать первым в мире. «Пока такая технология массово не реализована нигде», — отметил он.

Система видеонаблюдения, которую в том числе будут использовать для турникетов с Face Pay, заработала в метро с 1 сентября. Столичный департамент транспорта указывал, что сейчас функция проверяется вместе с банковскими партнерами, один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. «Умное» видеонаблюдение также позволит отслеживать загруженность поездов, пассажиры смогут проверять ее через городские мобильные приложения.

Москва метро Максим Ликсутов
Материалы по теме
Собянин сообщил о планах по удвоению московского метро
Общество
Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица
Технологии и медиа
Часть синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter