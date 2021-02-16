СМИ связали арест чемпиона по кикбоксингу с перестрелкой в «Москва-Сити»

Суд арестовал бывшего чемпиона России и Москвы по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в башне «Око» в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, во время конфликта он был охранником бизнесмена Юшваева

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал бывшего чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева: следователи считают его причастным к перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году, сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, во время конфликта Асадулаев выполнял функции охранника бизнесмена Гавриила Юшваева. После перестрелки в «Москва-Сити» он скрылся и три года находился в федеральном розыске, сообщило издание.

Асадулаева задержали после того, как он попал в объектив камер видеонаблюдения в подмосковном Одинцово. Камеры были подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске. После допроса мужчину, который ранее был заочно арестован, отправили в СИЗО. Спортсмену предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Своей вины он не признал.

Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг. 25-летний спортсмен также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу — в 2010 и 2013 годах.