СМИ связали арест чемпиона по кикбоксингу с перестрелкой в «Москва-Сити»

Перестрелка в «Москве-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. По информации источников РБК, в ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик. Мероприятие проходило с участием знаменитых артистов: ведущим вечеринки был заявлен Валдис Пельш, из музыкальных исполнителей в программе были указаны Любовь Успенская и Григорий Лепс, сообщал источник РБК.
Стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни и мешал проходу гостей. Позже выяснилось, что это был автомобиль телохранителей Юшваева — бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» и одного из основателей получившего известность в 1990-х годах московского клуба «Метелица». Forbes оценивает его состояние в $1,9 млрд — 51-е место в рейтинге богатейших людей России.
В результате конфликта один человек погиб, пятеро были ранены. Среди участников перестрелки и пострадавших оказались двое сотрудников Росгвардии. Статус, на основании которого они приняли участвовали в перестрелке, до конца не ясен.
По официальной версии, трое сотрудников центра спецназначения ФГУП «Охрана» Росгвардии выполняли задачи по охране «движимого имущества» — автомобиля Lexus, который принадлежал «Интурист холдинг компания», договор об этом центр заключил с владельцем. Однако источник в столичном главке МВД рассказывал РБК, что трое спецназовцев в действительности охраняли Павлова. В Росгвардии эту версию опровергали. «Невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов», — заявили во ФГУП «Охрана» спустя пару дней после перестрелки.
В начале декабря 2017 года руководитель предприятия Сергей Дендяев подал заявление об увольнении, а в октябре 2018 года был арестован бывший начальник одного из отрядов ФГУП «Охрана» Роман Егоров. Его обвинили в предоставлении незаконных охранных услуг одному из основателей и членов совета директоров «М.Видео» Павлу Брееву. По версии следствия, Егоров неофициально отправлял росгвардейцев на охрану бизнесмена и членов его семьи. Егорова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и приговорили к 3,5 года лишения свободы.
В феврале 2019 года стало известно, что семь следователей столичного главка СК, в том числе и занимавший делом о перестрелке Левон Агаджанян, подали коллективное заявление об отставке. Через несколько дней источник ТАСС сообщил, что следователей из московского СК, причастных к расследованию дела о перестрелке, проверят по подозрению в коррупции.
В декабре 2020 года источники РБК сообщили, что в рамках дела о перестрелке объявлен в федеральный розыск бывший заместитель начальника столичного главка СК Сергей Синяговский. Тогда же был арестован Агаджанян. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о перестрелке.
Обвиняемыми по делу о перестрелке в «Москва-Сити» стали охранники Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Их дело о покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК) сейчас слушается в Пресненском суде Москвы.