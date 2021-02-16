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СМИ связали арест чемпиона по кикбоксингу с перестрелкой в «Москва-Сити»

Суд арестовал бывшего чемпиона России и Москвы по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в башне «Око» в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, во время конфликта он был охранником бизнесмена Юшваева
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал бывшего чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева: следователи считают его причастным к перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году, сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, во время конфликта Асадулаев выполнял функции охранника бизнесмена Гавриила Юшваева. После перестрелки в «Москва-Сити» он скрылся и три года находился в федеральном розыске, сообщило издание.

Асадулаева задержали после того, как он попал в объектив камер видеонаблюдения в подмосковном Одинцово. Камеры были подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске. После допроса мужчину, который ранее был заочно арестован, отправили в СИЗО. Спортсмену предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Своей вины он не признал.

Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг. 25-летний спортсмен также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу — в 2010 и 2013 годах.

Суд арестовал следователя по делу о перестрелке в башне «Око»
Политика

Перестрелка в «Москве-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. По информации источников РБК, в ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик. Мероприятие проходило с участием знаменитых артистов: ведущим вечеринки был заявлен Валдис Пельш, из музыкальных исполнителей в программе были указаны Любовь Успенская и Григорий Лепс, сообщал источник РБК.

Стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни и мешал проходу гостей. Позже выяснилось, что это был автомобиль телохранителей Юшваева — бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» и одного из основателей получившего известность в 1990-х годах московского клуба «Метелица». Forbes оценивает его состояние в $1,9 млрд — 51-е место в рейтинге богатейших людей России.

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В результате конфликта один человек погиб, пятеро были ранены. Среди участников перестрелки и пострадавших оказались двое сотрудников Росгвардии. Статус, на основании которого они приняли участвовали в перестрелке, до конца не ясен.

По официальной версии, трое сотрудников центра спецназначения ФГУП «Охрана» Росгвардии выполняли задачи по охране «движимого имущества» — автомобиля Lexus, который принадлежал «Интурист холдинг компания», договор об этом центр заключил с владельцем. Однако источник в столичном главке МВД рассказывал РБК, что трое спецназовцев в действительности охраняли Павлова. В Росгвардии эту версию опровергали. «Невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов», — заявили во ФГУП «Охрана» спустя пару дней после перестрелки.

СМИ узнали о приговоре сотруднику ФГУП «Охрана» Росгвардии
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале декабря 2017 года руководитель предприятия Сергей Дендяев подал заявление об увольнении, а в октябре 2018 года был арестован бывший начальник одного из отрядов ФГУП «Охрана» Роман Егоров. Его обвинили в предоставлении незаконных охранных услуг одному из основателей и членов совета директоров «М.Видео» Павлу Брееву. По версии следствия, Егоров неофициально отправлял росгвардейцев на охрану бизнесмена и членов его семьи. Егорова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и приговорили к 3,5 года лишения свободы.

В феврале 2019 года стало известно, что семь следователей столичного главка СК, в том числе и занимавший делом о перестрелке Левон Агаджанян, подали коллективное заявление об отставке. Через несколько дней источник ТАСС сообщил, что следователей из московского СК, причастных к расследованию дела о перестрелке, проверят по подозрению в коррупции.

В декабре 2020 года источники РБК сообщили, что в рамках дела о перестрелке объявлен в федеральный розыск бывший заместитель начальника столичного главка СК Сергей Синяговский. Тогда же был арестован Агаджанян. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о перестрелке.

Обвиняемыми по делу о перестрелке в «Москва-Сити» стали охранники Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Их дело о покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК) сейчас слушается в Пресненском суде Москвы.

Автор
Виктория Полякова
«Москва-Сити» перестрелка
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