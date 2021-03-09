Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Хоккеист, чемпион мира и член зала славы НХЛ Павел Буре выступит в качестве свидетеля в Пресненском суде столицы по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 17 ноября 2017 года около башни «Око», где праздновал свое 50-летие бизнесмен Дмитрий Павлов. На праздник был приглашен бизнесмен Гаврил Юшваев. Его охрана припарковала Maybach бизнесмена, перегородив вход в здание, из-за чего начался конфликт с охранявшими башню сотрудниками ЧОПа. Конфликт перерос в перестрелку между охранниками Юшваева и пришедшими на подмогу чоповцам бойцами ФГУП «Охрана». В результате шесть человек получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии Платон Койда — впоследствии умер в больнице.
На праздник были приглашены для выступления Валерий Меладзе, Любовь Успенская, Григорий Лепс. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе и Павел Буре.
По словам источника «Коммерсанта», хоккеист должен выступить с показаниями в суде 15 марта. В этот же день суд выслушает и хозяина торжества Дмитрия Павлова.