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Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Хоккеист был на юбилее бизнесмена Павлова в башне «Око» в 2017 году, во время которого между охранниками одного из гостей и росгвардейцами началась стрельба. В результате перестрелки скончался один из сотрудников Росгвардии
Павел Буре
Павел Буре (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Хоккеист, чемпион мира и член зала славы НХЛ Павел Буре выступит в качестве свидетеля в Пресненском суде столицы по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 17 ноября 2017 года около башни «Око», где праздновал свое 50-летие бизнесмен Дмитрий Павлов. На праздник был приглашен бизнесмен Гаврил Юшваев. Его охрана припарковала Maybach бизнесмена, перегородив вход в здание, из-за чего начался конфликт с охранявшими башню сотрудниками ЧОПа. Конфликт перерос в перестрелку между охранниками Юшваева и пришедшими на подмогу чоповцам бойцами ФГУП «Охрана». В результате шесть человек получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии Платон Койда — впоследствии умер в больнице.

На праздник были приглашены для выступления Валерий Меладзе, Любовь Успенская, Григорий Лепс. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе и Павел Буре.

СМИ связали арест чемпиона по кикбоксингу с перестрелкой в «Москва-Сити»
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

По словам источника «Коммерсанта», хоккеист должен выступить с показаниями в суде 15 марта. В этот же день суд выслушает и хозяина торжества Дмитрия Павлова.

Изначально следствие полагало, что зачинщиками стрельбы были двое охранников Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Через несколько дней после инцидента Исмаилова арестовали. Позже обвинение предъявили также сотруднику ФГУП «Охрана» Дмитрию Якобсону, который в ходе перестрелки получил тяжелое ранение в живот.

Адвокат Якобсона тогда заявлял, что обвинение противоречит свидетельским показаниям — в соответствии с ними, сотрудник Росгвардии пытался прекратить драку и получил первую пулю, поэтому не мог дальше участвовать в перестрелке.

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В декабре 2020 года ФСБ задержала следователя СК Левона Агаджаняна, который изменил версию конфликта в башне «Око». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК), речь идет о подмене гильз на месте преступления.

Экс-замглавы СК по Москве объявили в розыск из-за перестрелки в «Сити»
Общество
Сергей Синяговский

В федеральный розыск также объявили начальника Агаджаняна, бывшего заместителя начальника Главного следственного управления СКР по Москве Сергея Синяговского. Его разыскивают в рамках того же уголовного дела о перестрелке в «Москва-Сити». Суть подозрений в отношении него не раскрывалась.

В феврале 2021 года в рамках расследования суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, который в 2017 году был охранником Юшваева, после стрельбы скрылся и три года был в розыске. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Своей вины Асадулаев не признал.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
суд стрельба убийство «Москва-Сити»
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Суд арестовал следователя по делу о перестрелке в башне «Око»
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