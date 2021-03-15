Буре не явился на заседание по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Павел Буре (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хоккеист, чемпион мира и член Зала славы НХЛ Павел Буре не явился на заседание по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году в Пресненском суде, где он должен был дать показания в качестве свидетеля, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Исмаилова М.И., Хамидова Э.М. открыто. Свидетель Павел Буре не явился», — указала пресс-служба.

О том, что по делу о перестрелке должен дать показания Буре, суд сообщал ранее в марте.

Стрельба рядом с башней «Око» в «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. Бизнесмен Дмитрий Павлов праздновал свое 50-летие. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе и Павел Буре. На праздник также пригласили предпринимателя Гаврила Юшваева. Охранники последнего припарковали Maybach бизнесмена и перегородили таким образом вход в здание.