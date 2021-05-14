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Политика ,  
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Песков объяснил, почему Путина «очень много в телевизоре»

Президента России Владимира Путина «очень много» показывают по телевидению, это связано с тем, что он много работает, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме к юбилею ВГТРК на телеканале «Россия-1».

«Он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день [в телеэфире]», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

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Ранее Песков сравнивал работу Путина с «доменной печью, которую невозможно потушить». Президент большую часть времени трудится и у него «с общечеловеческой точки зрения» не бывает выходных, говорил он.

В ноябре прошлого года, во время пандемии коронавируса, пресс-секретарь Путина рассказывал о «растянутом по суткам» режиме работы российского лидера: глава государства «может позвонить и рано утром, <...> и в час ночи, и в два ночи» и все, кто с ним работает, к этому привыкли.

Владимир Путин Дмитрий Песков работа
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