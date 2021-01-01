Песков рассказал о звонках Путина в два часа ночи

График президента России Владимира Путина остается насыщенным несмотря на удаленную работу. Как и до пандемии коронавируса, он иногда работает ночью или встает рано утром, рассказал пресс-секретарь главы государства Димитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — сказал Песков.

По его словам, это для Путина «совершенно нормальная практика».

Также пресс-секретарь президента отметил, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, главе государства не хватает личного общения с людьми.