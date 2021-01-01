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Пандемия коронавируса ,  
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Песков рассказал о звонках Путина в два часа ночи

График президента России Владимира Путина остается насыщенным несмотря на удаленную работу. Как и до пандемии коронавируса, он иногда работает ночью или встает рано утром, рассказал пресс-секретарь главы государства Димитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — сказал Песков.

По его словам, это для Путина «совершенно нормальная практика».

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Также пресс-секретарь президента отметил, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, главе государства не хватает личного общения с людьми.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи», — заявил Песков. Он добавил, видеоконференции не могут полностью заменить живое общение.

Путин начал проводить совещания в удаленном режиме с 1 апреля, объяснив это напряженной обстановкой в стране из-за COVID-19. В начале ноября он рассказал, что уже привык к работе в дистанционном формате, но «с аудиторией проще, интереснее, поживее».

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