Путин рассказал о том, чем может заняться после ухода с поста

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин допустил, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием. Об этом он рассказал во время встречи со студентами, отвечая на вопрос о расследовании Алексея Навального о дворце под Геленджиком, трансляцию мероприятия ведет РБК.

Во время встречи студенты задали ему вопрос о том, как он относится к показанному в фильме. Путин заявил, что «ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало»

По словам президента, «из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности — это виноделие». «Вот очень хороший вид деятельности, благородный. <...> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал он.

«У меня советник есть — Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупной нашей компании с хорошим бэкграундом. <...> Он у меня сейчас советник. Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», — рассказал Путин.

По словам президента, бизнес его «никогда не интересовал», поскольку это «совсем не его». В то же время Путин отметил, что считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны: благодаря бизнесу в том числе создаются рабочие места и развивается экономика.