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Политика ,  
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Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в акции протеста

Евгений Ройзман в Октябрьском районном суде
Евгений Ройзман в Октябрьском районном суде (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в несогласованной акции протеста 23 января. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным… Подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.», — сказала судья на заседании Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

Согласно картотеке суда, в производстве против Ройзмана находятся два дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, а также п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ о невыполнении требований сотрудника полиции о прекращении участия в несогласованных публичных мероприятиях. Ему грозят штраф или обязательные работы.

«Конечно, я вину не признаю. Я был на улице, я находился там <...> Я не сделал ничего плохого, и никто мне, гражданину России, не может запретить выходить на улицу, когда я считаю нужным», — сказал Ройзман, передает «Интерфакс».

Экс-мэр также сообщил журналистам, что не боится обязательных работ, которые ему могут быть назначены судом за участие в несогласованных акциях. Он уверен, что выполнил все законные требования полиции и своевременно покинул акцию протеста.

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Ранее полицейские в екатеринбургском аэропорту Кольцово ознакомили Ройзмана с двумя административными протоколами за участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января.

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Массовые несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 23, 31 января и 2 февраля. Оппозиционера задержали в начале январе в рамках дела «Ив Роше», ФСИН потребовала заменить его условный срок на реальный, суд в начале февраля вынес соответствующее решение.
 

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