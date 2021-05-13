«Норникель» полностью восстановил добычу на руднике «Октябрьский»

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Компания «Норильский никель» полностью возобновила добычу руды на руднике «Октябрьский» после подтопления грунтовыми водами, сообщается на сайте компании. В компании уточнили, что откачка воды с горизонтов рудника полностью завершена, он работает в проектном режиме.

«Рудник «Октябрьский» вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. т, что составляет 100% от плановых показателей», — говорится в сообщении.

К июню также будет завершен третий этап работ по откачке воды на руднике «Таймырский». «К 1 июня мы планируем начать постепенное возобновление добычи руды на «Таймырском», — сказал старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

24 февраля этого года «Норникель» был вынужден частично приостановить работу этих двух рудников из-за подтопления, вызванного повышением уровня грунтовых вод. Добыча никеля, меди, палладия и прочих металлов на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» обеспечивала, по оценкам аналитиков, около половины всей годовой выручки «Норникеля».