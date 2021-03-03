Потанин заявил о стабилизации ситуации с затоплением рудников к 9 марта

По словам президента «Норильского никеля», компания способна самостоятельно справиться с этой проблемой

Владимир Потанин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что в компании рассчитывают стабилизировать ситуацию на подтопленных рудниках в Норильске к 9 марту.

«Девятого марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками — как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства», — передала РБК слова Потанина пресс-служба компании, говоря о ситуации в рудниках Октябрьский и Таймырский.

По словам главы компании у «Норильского никеля» есть достаточные компетенции, чтобы справиться с проблемой. «Те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка цемента для того, чтобы локализовать», - добавил он.

О том, что грунтовые воды подтопили два рудника — «Октябрьский» и «Таймырский», «Норникель» сообщил 24 февраля. Работа этих рудников была приостановлена.

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