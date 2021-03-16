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«Норникель» назвал срок восстановления добычи на затопленных рудниках

На фоне сообщения о том, что для возобновления добычи на затопленных рудниках потребуется 3–4 месяца, стоимость акций «Норникеля» на Московской бирже снизилась на 5%
Норникель GMKN ₽22 404 -7,09% Купить
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для полного восстановления добычи никеля, меди, палладия и прочих металлов на подтопленных грунтовыми водами рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» потребуется 3–4 месяца. Такие сроки названы в сообщении «Норникеля». По оценке компании, из-за остановки работ добыча никеля по итогам 2021 года сократится — по сравнению с ранее составленным планом — на 35 тыс. т (на 15%), меди — на 65 тыс. т (на 16%), металлов платиновой группы — на 22 т (на 20%).

Добыча никеля, меди, палладия и прочих металлов на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» обеспечивала, по оценкам аналитиков, около половины всей годовой выручки «Норникеля».

На фоне сообщения «Норникеля» стоимость акций компании на Московской бирже резко упала, опустившись за две минуты с 23 480 руб. до 23 106 руб. (-1,6%). После этого стоимость бумаг скорректировалась вверх, однако затем опустилась ниже 23 тыс. руб. К 15:00 мск они торговались на отметке 22 908 руб., что на 5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Фото:РИА Новости

В соответствии с планом работ восстановить добычу на руднике «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн т руды в год) планируется во второй половине апреля — мае. На руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) добыча, как ожидается, возобновится лишь в начале июня, а полное восстановление займет около месяца. Работу цепочки переработки вкрапленной руды (мощность около 5,2 млн т руды в год) на Норильской обогатительной фабрике планируется восстановить к 15 апреля.

При этом в компании предупредили, что срок восстановления добычи на пострадавших от затопления рудниках может оказаться дольше запланированного.

«Процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек. В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана», — говорится в сообщении компании.

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Недополученную «Норникелем» выручку руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил в $2,4 млрд (по текущим ценам). С другой стороны, новость о потерях поставок должна привести к росту цен, что позволит компании увеличить маржинальность поставок, считает он.

О том, что грунтовые воды подтопили два рудника, «Норникель» сообщил 24 февраля. Тогда же их работа была приостановлена.

Авторы
Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
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