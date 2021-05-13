Политика , 13 мая, 14:24
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В Киеве суд отклонил ходатайство защиты Медведчука о взятии его на поруки
Виктор Медведчук
Печорский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Виктора Медведчука, которого заподозрили в госизмене, о его взятии на поруки. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.
Медведчуку вменяют передачу российской стороне документов на газовое месторождение в Крыму, сведений о дислокации украинских секретных воинских подразделений и вербовку граждан для антигосуданрственной деятельности.
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