В НИИ пояснили, почему камеры не распознали оружие у стрелка в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Система «Безопасный город» не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, так как ориентирована преимущественно на выявление нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков в ходе салона «Комплексная безопасность — 2021», передает ТАСС.

«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи», — сказал Пучков.

Стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 23 человека. Огонь открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев.

После происшествия в республиканском МВД сообщили, что полиция не получала никаких сообщений от очевидцев о человеке с ружьем, идущем в сторону школы № 175. В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга различных видео из интернета, снятых непосредственно перед нападением на школу, оперативники обнаружили одно, в котором Галявиев шел по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.