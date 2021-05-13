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Стрельба в школе в Казани ,  
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В НИИ пояснили, почему камеры не распознали оружие у стрелка в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Система «Безопасный город» не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, так как ориентирована преимущественно на выявление нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков в ходе салона «Комплексная безопасность — 2021», передает ТАСС.

«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи», — сказал Пучков.

МВД заявило об отсутствии сообщений о человеке с ружьем на улице в Казани
Общество
Фото:Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 23 человека. Огонь открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев.

После происшествия в республиканском МВД сообщили, что полиция не получала никаких сообщений от очевидцев о человеке с ружьем, идущем в сторону школы № 175. В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга различных видео из интернета, снятых непосредственно перед нападением на школу, оперативники обнаружили одно, в котором Галявиев шел по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.

Правоохранители задержали молодого человека, на следующий день суд арестовал его на два месяца. В отношении Галявиева возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Свою вину он признал.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, у Галявиева было официально зарегистрированное оружие. Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, 28 апреля молодой человек получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS.

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Система «Безопасный город» — комплекс программно-аппаратных средств для управления объектами ЖКХ и другой инфраструктурой города, в том числе камерами видеонаблюдения на улицах городов. Система также должна автоматически оповещать соответствующие службы о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В феврале начальник управления МВД России по Казани Александр Мищихин рассказал, что в общественных местах города установлено более 12 тыс. камер видеонаблюдения, из них 1,7 тыс. — в рамках программы «Безопасный город».

МВД "Безопасный город" стрельба Казань американское оружие видеонаблюдение
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