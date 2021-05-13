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Общество ,  
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«Роскосмос» рассекретил документы о немецком следе в ракетостроении СССР

Ракета «Фау-2»
Ракета «Фау-2» (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы об использовании немецких разработок на первых этапах развития советского ракетостроения и освоения космоса. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Среди опубликованных документов — записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина о результатах обследования германского Научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде, записка о проведении опытных пусков ракет А-4, а также постановление Совета министров СССР от 13 мая 1946 года «Вопросы реактивного вооружения».

В госкорпорации указали, что еще до окончания Второй мировой войны руководство СССР знало о перспективных разработках Германией дальних ракет и их успешном применении для обстрела Великобритании. После войны группы советских ученых и инженеров были направлены в немецкие научные и производственные ракетные центры, в том числе Пенемюнде и Нордхаузен, чтобы собрать максимум информации о новейших образцах ракетной техники, разработанных нацистами.

«Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию первой посадки на Венеру
Технологии и медиа

В то же время в распоряжении союзников, прежде всего Великобритании и США, оказались около сотни готовых ракет «Фау-2» и штат немецких ученых-ракетчиков для их обслуживания. Представители советского командования были приглашены на показательные пуски «Фау-2», которые провели британские военные. Тогда ученый и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, а также другие советские специалисты впервые увидели старт «настоящей» ракеты, отметили в «Роскосмосе».

После этого, в апреле 1946 года, Иосиф Сталин провел в Кремле совещание по вопросам ракетостроения и ракетного оружия. Его результатом стал выход постановления, в соответствии с которым при Совете министров СССР создали специальный комитет по реактивной технике. Участвовать в создании управляемых ракет предписали 63 заводам, 16 союзным министерствам и двум главным управлениям Совета министров.

В декабре прошлого года «Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию первой посадки советской автоматической станции на Венеру. Ранее, в сентябре 2020 года, госкорпорация опубликовала документы лунной программы СССР. Публикация была посвящена 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16», которая привезла на Землю 101 г лунного реголита.

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