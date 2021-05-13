«Роскосмос» рассекретил документы о немецком следе в ракетостроении СССР

Ракета «Фау-2» (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы об использовании немецких разработок на первых этапах развития советского ракетостроения и освоения космоса. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Среди опубликованных документов — записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина о результатах обследования германского Научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде, записка о проведении опытных пусков ракет А-4, а также постановление Совета министров СССР от 13 мая 1946 года «Вопросы реактивного вооружения».

В госкорпорации указали, что еще до окончания Второй мировой войны руководство СССР знало о перспективных разработках Германией дальних ракет и их успешном применении для обстрела Великобритании. После войны группы советских ученых и инженеров были направлены в немецкие научные и производственные ракетные центры, в том числе Пенемюнде и Нордхаузен, чтобы собрать максимум информации о новейших образцах ракетной техники, разработанных нацистами.

В то же время в распоряжении союзников, прежде всего Великобритании и США, оказались около сотни готовых ракет «Фау-2» и штат немецких ученых-ракетчиков для их обслуживания. Представители советского командования были приглашены на показательные пуски «Фау-2», которые провели британские военные. Тогда ученый и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, а также другие советские специалисты впервые увидели старт «настоящей» ракеты, отметили в «Роскосмосе».