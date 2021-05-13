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Политика ,  
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Байден заявил, что его умерший сын Бо должен был стать президентом США

Бо и Джо Байден
Бо и Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что главой государства должен был стать его старший сын Бо, умерший от рака в мае 2015 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист отметил, что Байден сейчас занимает самый высокий пост в стране и уже управляет США более 100 дней, а также попросил Байдена поделиться мнением о том, что мог бы сказать ему сын, если бы он мог сейчас ему позвонить.

На это Байден ответил: «Он бы сказал: «Отец, посмотри на меня, <...> помни, будь тем, кто ты есть». Затем Байден добавил: «Вы всегда застаете меня врасплох (вопросами. — РБК). про Бо. <...> Он должен был сидеть в этом кресле».

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Старший сын Байдена Бо, бывший военный, генеральный прокурор штата Делавер, умер от от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Его отец Джо Байден на тот момент являлся вице-президентом США.

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года, на момент инаугурации ему было 78 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. В 1966 году Байден женился на Нелии Хантер, с которой у них родилось трое детей: сыновья Бо и Хантер и дочь Наоми. В 1972 году первая жена Байдена Нелия и 13-месячная Наоми погибли в автокатастрофе.

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Байден тогда хотел отказаться от поста сенатора, но в итоге решил продолжать политическую карьеру. Младший сын президента США Хантер Байден занимается бизнесом. Он был фигурантом скандала с украинской компанией Burisma и федерального дела о невыплате налогов и отмывании денег при работе с китайскими компаниями.

Джо Байден сын президент США
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