Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Ураганный ветер в Москве повалил 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и одну опору освещения 12 мая. Об этом сообщили РБК в комплексе городского хозяйства Москвы.

«Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы», — говорится в сообщении. Власти подчеркнули, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

В комплексе городского хозяйства добавили, что 13 мая в Москве будет местами кратковременный дождь, а температура воздуха повысится до 21 градуса. Московские власти также предупредили о возможной грозе и порывах ветра до 17 м/с.

12 мая Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра. Синоптики предупреждали о порывистом ветре до 15 м/с в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00. В Главном управлении МЧС по столице сообщали о грозе с дождем с 18:00 до 22:00 и шквалистом ветре порывами до 23 м/с.