В Москве из-за ураганного ветра пострадали два человека

Фото: АГН «Москва»

В результате ураганного ветра в Москве пострадали два человека и повреждены 44 автомобиля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По данным московских властей, один пострадавший, мужчина, травмирован после того, как на территории Востряковского кладбища упало дерево. Еще одно дерево упало во дворе на Шоссейной улице, пострадала женщина. Их госпитализировали.

Также в сообщении говорится, что по состоянию на 17:00 ветер повалил 56 деревьев, повредил 44 автомобиля. «Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — добавляют власти.

Московские власти предупреждают, что ветер сохранится до конца дня.