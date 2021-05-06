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Общество ,  
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В Москве из-за ураганного ветра пострадали два человека

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В результате ураганного ветра в Москве пострадали два человека и повреждены 44 автомобиля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По данным московских властей, один пострадавший, мужчина, травмирован после того, как на территории Востряковского кладбища упало дерево. Еще одно дерево упало во дворе на Шоссейной улице, пострадала женщина. Их госпитализировали.

Также в сообщении говорится, что по состоянию на 17:00 ветер повалил 56 деревьев, повредил 44 автомобиля. «Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — добавляют власти.

Московские власти предупреждают, что ветер сохранится до конца дня.

Синоптики предупредили москвичей о грозах и сильном ветре
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ранее в Гидрометцентре рассказали о приближающейся грозе в Москве и Подмосковье, а также температуре в плюс 17–19 градусов. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 7 мая в Москве вновь начнет холодать, ночью будет плюс 5–7 градусов, а днем — плюс 14–16 градусов и без осадков.

8 мая будет дождливо, днем — до плюс 12–14 градусов. 9 мая по области — кратковременные дожди, ночью они возможны и в Москве, днем в столице будет преимущественно без осадков, уточнил Вильфанд. Он добавил, что погода улучшится после 9 мая, а до этого будет ветрено: 7 мая будут порывы до 15 м/с, 8 и 9 мая — до 17 м/c.

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