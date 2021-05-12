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Общество ,  
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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра. Такие данные следуют из прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщили синоптики.

В Гидрометцентре добавили, что предупреждение о ветре порывами до (15 м/с) в Москве и Подмосковье продлится с 9:00 до 21:00 12 мая.

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что
на текущей недели температура превысит климатическую норму в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибире. По прогнозам синоптика, в течение всей недели в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов.

Также Вильфанд говорил, что в столице на этой неделе погода будет соответствовать условиям отключения отопления в городе, так как среднесуточная температура превысит восемь градусов. По его прогнозам, среднесуточная температура в Москве может достигать даже 15 градусов. При этом синоптик не исключил возвращение холодов в регион, однако отметил, что это будут лишь кратковременные понижения температуры.

Москва Московская область Погода Гидрометцентр
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