В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра. Такие данные следуют из прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщили синоптики.

В Гидрометцентре добавили, что предупреждение о ветре порывами до (15 м/с) в Москве и Подмосковье продлится с 9:00 до 21:00 12 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что

на текущей недели температура превысит климатическую норму в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибире. По прогнозам синоптика, в течение всей недели в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов.