В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра. Такие данные следуют из прогностической карты на сайте учреждения.
«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщили синоптики.
В Гидрометцентре добавили, что предупреждение о ветре порывами до (15 м/с) в Москве и Подмосковье продлится с 9:00 до 21:00 12 мая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что
на текущей недели температура превысит климатическую норму в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибире. По прогнозам синоптика, в течение всей недели в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов.