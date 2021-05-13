Власти подсчитали число нарушений масочного режима в метро Москвы за год

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За год действия масочно-перчаточного режима было выявлено почти 410 тыс. его нарушений в московском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного московской мэрии учреждения «Организатор перевозок», передает ТАСС.

«Больше всего нарушений было зафиксировано весной текущего года. Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удаленной работы сотрудников», — уточнили в в организации.

Чаще всего маски не носят пассажиры метро, на долю метрополитена пришлось почти 70% нарушений. Самое большее число нарушителей было зафиксировано на Кольцевой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Еще 24% нарушений зафиксировали в наземном транспорте, на железнодорожном транспорте — около 7%.