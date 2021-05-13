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Пандемия коронавируса ,  
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Власти подсчитали число нарушений масочного режима в метро Москвы за год

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За год действия масочно-перчаточного режима было выявлено почти 410 тыс. его нарушений в московском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного московской мэрии учреждения «Организатор перевозок», передает ТАСС.

«Больше всего нарушений было зафиксировано весной текущего года. Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удаленной работы сотрудников», — уточнили в в организации.

Чаще всего маски не носят пассажиры метро, на долю метрополитена пришлось почти 70% нарушений. Самое большее число нарушителей было зафиксировано на Кольцевой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Еще 24% нарушений зафиксировали в наземном транспорте, на железнодорожном транспорте — около 7%.

Москвичи за апрель нарушили масочный режим в транспорте более 30 тыс. раз
Общество

В апреле в столице было зафиксировано более 30 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Всего с начала года на тот момент в московском транспорте выявили более 160 тыс. таких нарушений.

Ношение защитных масок и перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах Москвы стало обязательным с 12 мая 2020 года, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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По всей России обязательный масочный режим ввели с октября 2020 года после постановления главного санитарного врача России Анны Поповой.

Москва транспорт Московский метрополитен
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