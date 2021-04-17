Москвичи за апрель нарушили масочный режим в транспорте более 30 тыс. раз

Власти Москвы зафиксировали за апрель более 30 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».

Всего с начала года в московском транспорте выявили более 160 тыс. таких нарушений.

По данным ведомства, ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы ежедневно контролируют около 350 контролеров ГКУ и еще 1,4 тыс. инспекторов службы безопасности метро.

С 16 октября 2020 года власти Москвы ужесточили ограничения при поездках в общественном транспорте. Перевозчики обязаны не пускать пассажиров без рекомендованных средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку.