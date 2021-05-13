В ЦНИИмаш назвали число опасных сближений МКС с космическим мусором

МКС (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора в 2020 году. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас в интервью ТАСС.

«В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4000 с отечественными космическими аппаратами», — сказал он.

Бакарас также отметил, что в 2021 году коррекции орбит космических аппаратов не проводились, хотя, к примеру, в 2020 году МКС пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором.

Всего, по словам начальника информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, на околоземной орбите может находиться до 1 млн объектов космического мусора.Большую его часть представляют прекратившие функционирование космические аппараты (15% от общего числа), разгонные блоки и последние ступени ракет-носителей (13%), прочий мусор в виде фрагментов аппаратов, болтов и гаек (75%).