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Технологии и медиа ,  
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В ЦНИИмаш назвали число опасных сближений МКС с космическим мусором

МКС
МКС (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора в 2020 году. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас в интервью ТАСС.

«В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4000 с отечественными космическими аппаратами», — сказал он.

Бакарас также отметил, что в 2021 году коррекции орбит космических аппаратов не проводились, хотя, к примеру, в 2020 году МКС пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором.

Всего, по словам начальника информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, на околоземной орбите может находиться до 1 млн объектов космического мусора.Большую его часть представляют прекратившие функционирование космические аппараты (15% от общего числа), разгонные блоки и последние ступени ракет-носителей (13%), прочий мусор в виде фрагментов аппаратов, болтов и гаек (75%).

«От трех до десяти сообщений о возникновении опасных сближений защищаемых спутников российской группировки с потенциально опасными космическими объектами поступает ежедневно», — добавил Бакарас.

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3 июля 2020 года орбиту МКС вынуждены были скорректировать из-за космического мусора. При маневре были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который был пристыкован к станции. Высота орбиты МКС увеличилась примерно на 900 м. «Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчетами российских специалистов баллистической службы», — сообщили потом в «Роскосмосе».

В апреле 2020 вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента Владимира Путина заявил об отказе России от использования МКС после 2024 года. По его словам, было принято решение начать строительство собственной орбитальной станции.

В «Роскосмосе» планируют развернуть российскую космическую станцию на орбите до 2035 года, а в ее основу ляжет научно-энергетический модуль, который почти десять лет строила РКК «Энергия» для МКС.

МКС космический мусор сближение космос
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